Petrolio: scorte scendono più del previsto, WTI stabile a 51,4$

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana al 19 maggio le scorte di petrolio statunitensi hanno segnato un calo di 4,4 milioni di barili attestandosi a 516,3 milioni. Gli analisti avevano stimato una riduzione di 2,4 milioni di barili.



Segno meno anche per gli stock di benzine, -0,8 milioni, e per quelli di carburanti distillati, -0,5 milioni.



Stabile il future con consegna luglio sul WTI, il petrolio made in Usa, che si attesta a 51,43 dollari (-0,04%).