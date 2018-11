Petrolio, prezzi al ribasso. Trump su Twitter: "Grazie all'Arabia Saudita"

Alessandra Caparello 21 novembre 2018 - 15:21

Nuovo tonfo del petrolio ieri crollato del 7%, con il Brent sceso fino a 61,71 dollari al barile mentre il Wti ha toccato un minimo di 52,77 dollari. Oggi invece apre in rialzo a 54,21 dollari per il barile Wti e a 63,29 dollari per il Brent.“I prezzi del petrolio scendono. Grandioso! Come un grande taglio delle tasse per l'America e il mondo. Godetevelo! 54 dollari, era 82 dollari. Grazie all'Arabia Saudita, ma spingiamoli ancora più in basso!". Così su Twitter il presidente Donald Trump.