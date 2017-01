Petrolio in gran forma a inizio anno, quotazioni ai massimi da luglio 2015

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci del nuovo anno con intonazione decisamente positiva per il petrolio. Questa mattina il future sul Wti con scadenza febbraio 2017 segna un balzo di oltre il 2 per cento e ha toccato un picco a quota 55,24 dollari al barile, livello più alto dal luglio del 2015. Rally anche per il Brent a quota 58,05 dollar (+2,16%). Il petrolio non ha scambiato ieri per le festività di Capodanno.

Da inizio anno è operativo l'accordo concordato tra Paesi Opec e altri maggiori produttori non Opec come la Russia per ridurre la produzione di quasi 1,8 milioni di barili al giorno.