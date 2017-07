Petrolio in discesa: Wti scivola in area 44 dollari al barile

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Mentre i mercati sono in attesa dei dati sul mercato del lavoro per il mese di giugno, che verranno comunicati alle 14.30 ora italiana, focua sulla discesa del petrolio. In questo momento il Wti (riferimento americano) scivola di circa il 3% a 44,13 dollari al barile, anche il Brent (riferimento europeo) lascia sul terreno circa tre punti percentuali a 46,65 dollari al barile. Rimangono in primo piano le preoccupazioni legate all'eccesso di offerta globale.