Petrolio in calo dopo tweet di Trump, Arabia Saudita pronta ad alzare produzione

Valeria Panigada 2 luglio 2018 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni del petrolio in deciso ribasso. Questa mattina il Brent cede oltre 1 punto percentuale a 78,41 dollari al barile, mentre il Wti cede lo 0,65% a 73,67 dollari. Nel fine settimana il presidente americano Donald Trump ha scritto di aver convinto l'Arabia Saudita ad aumentare la produzione per compensare le turbolenze in Iran e Venezuela. "Ho appena parlato con il re Salman e gli ho spiegato che, a causa delle turbolenze e disfunzioni in Iran e Venezuela, ho chiesto all'Arabia Saudita di aumentare la produzione di petrolio, forse fino a 2.000.000 di barili", si legge nel tweet di Trump, che si conclude con: "Lui ha accettato!"