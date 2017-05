Petrolio in calo: Wti viaggia sotto 50 dollari

Daniela La Cava 29 maggio 2017 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni del petrolio in calo in avvio di settimana. In questo momento il Wti lascia sul terreno circa lo 0,3% a 49,65 dollari al barile, mentre il Brent cede lo 0,27% a 52,37 dollari al barile. Nel meeting di giovedì scorso l'Opec ha annunciato l'estensione ad altri nove mesi (quindi fino a marzo 2018) la riduzione della produzione a livello globale. Intanto la giornata potrebbe essere condizionata anche dalla chiusura per festività di alcune tra le principali Piazze finanziarie mondiali (e importanti per le materie prime in generale), come quella cinese, americana e londinese.