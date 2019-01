Petrolio in accelerazione, Brent sfonda 57$ e Wti risale a quota 48$

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 12:45

Prosegue l'accelerazione del petrolio, con le quotazioni che salgono di oltre 2 per cento. Il Wti (riferimento Usa) sale ora del 2,23% a 48,14 dollari al barile, mentre il Brent (riferimento europeo) avanza del 2,31% a 57,24 dollari.A sostenere l'oro nero le ultime novità sulle trattative Cina-Usa, con la ripresa la prossima settimana dei negoziati tra le due potenze mondiali sulle relazioni commerciali. Il ministero cinese del Commercio ha confermato oggi che i colloqui riprenderanno lunedì 7 e martedì 8 gennaio a Pechino, per il primo testa a testa tra le due super potenze dopo l'incontro che c'era stato a inizio dicembre in occasione del G20 in Argentina.