Petrolio al rialzo su timori tempesta nel Golfo del Messico e situazione in Libia

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Fiammata del petrolio sui mercati. Fin dai primi scambi il Wti si è posizionato sopra i 70 dollari al barile, segnando un aumento di quasi 1 punto percentuale, mentre a Londra il Brent si sta muovendo oggi sopra i 78 dollari (a 78,77 dollari al barile in questo momento), con un rialzo dello 0,77%. Ad accendere le quotazioni del petrolio sono i timori legati alla tempesta tropicale in arrivo nel Golfo del Messico che ha già portato alla chiusura di due piattaforme petrolifere. Preoccupa anche la situazione in Libia che stava accelerando la produzione di greggio.