Petrolio: Wti verso i 47 $ dopo il +5% di settimana scorsa

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Primi passi della nuova settimana con quotazioni ancora in progresso per il petrolio. Il prezzo del Wti segna un progresso dello 0,56% a 46,80 dollari al barile dando seguito al rally di settimana scorsa che ha visto l'oro nero risalire di circa il 5 per cento.A dare sostegno al petrolio sono i segnali che la domanda di greggio si rafforzerà durante la seconda metà del 2017. Settimana scorsa l'Agenzia internazionale dell'Energia ha rivisto al rialzo le previsioni di domanda e si attende una crescita dell'1,5% a 98 milioni di barili al giorno.