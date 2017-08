Petrolio: Brent e WTI in rialzo su timori uragano Harvey, evacuate piattaforme

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2017 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in rialzo, dopo che nella giornata di ieri la tempesta tropicale Harvey si è intensificata fino a essere classificata uragano. Allarme soprattutto in Texas, che Harvey potrebbe raggiungere nella giornata di oggi con Categoria 3, per poi toccare terra nella zona di Corpus Christi, nella costa dello stato americano.Già scattata l'evacuazione delle città del Texas che sono dislocate lungo la costa del Golfo del Messico e delle diverse piattaforme petroliferie presenti nell'area.I timori sull'offerta di petrolio Usa sostengono le quotazioni del petrolio, con il Brent e il WTI che salgono entrambi dello 0,70% circa, rispettivamente a oltre 52 e 47 dollari al barile.