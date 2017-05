Oro: tensioni politiche spingono i prezzi ai massimi da fine aprile

Luca Fiore 22 maggio 2017 - 19:06

MILANO (Finanza.com)

Rialzo di mezzo punto percentuale per il future con consegna giugno sull’oro, in aumento a 1.259,9 dollari l’oncia. I prezzi, sui massimi da tre settimane, capitalizzano la crescita della volatilità sulle piazze finanziarie e le tensioni in arrivo dal fronte politico.



Gli analisti temono che l’escalation della tensione, che potrebbe anche portare all’impeachment del presidente Trump, possa rendere ancora più difficoltoso realizzare l’ambizioso piano della nuova amministrazione, che prevede, tra gli altri, corposi tagli delle tasse e il miglioramento della dotazione infrastrutturale della prima economia.



“Si tratta di un contesto rialzista per l’oro poiché potrebbe spingere la Federal Reserve ad una posizione più da ‘colomba’ sui futuri rialzi dei tassi”, ha detto Edward Meir di INTL FCStone.