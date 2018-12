Oro sale ancora, massimi da giugno su preoccupazioni per crescita economica

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Massimi a oltre sei mesi per l'oro. I futures sull'oro per la consegna di febbraio sono saliti questa mattina fino a 1.283 dollari l'oncia. I prezzi del metallo giallo continuano a beneficiare dell'incertezza che regna sui mercati con le preoccupazioni circa il rallentamento della crescita economica mondiale. Inoltre oggi si torna a guardare alle tensioni tra Usa e Cina con la Reuters che riporta l'indiscrezione che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando la possibilità di vietare alle compagnie statunitensi l'uso di apparecchiature prodotte da Huawei e ZTE. Ieri invece erano arrivati segnali di distensione con l'agenzia Bloomberg che ha riferito che Cina e Stati Uniti sono pronti per un nuovo round di negoziati commerciali all'inizio di gennaio.