Oro: ricoperture potrebbero spingere i prezzi (analisti)

31 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Nonostante le tensioni innescate dalla guerra commerciale scatenata dal Presidente Trump nei confronti dei maggiori partner commerciali, nel mese di agosto i prezzi dell’oro hanno segnato un rosso di quasi due punti percentuali.“Una prosecuzione nel movimento di ripresa dei prezzi potrebbe innescare un rally accelerato a causa delle ricoperture da parte degli hedge fund, che attualmente detengono posizioni ribassiste a livelli da record”, ha commentato Ole Hansen di Saxo Bank. “Per ora, una fonte primaria di ispirazione per gli investitori in oro resta il dollaro Usa, e questo è vero sia per i rialzisti che per chi scommette al ribasso”.Al momento per acquistare un’oncia d’oro con consegna dicembre sono necessari 1.208,7 dollari, +0,31% sul dato precedente. “L’oro –continua Hansen – al momento si trova a fronteggiare la resistenza a 1.217 dollari l’oncia e un’eventuale rottura innescherebbe un movimento verso i 1.235 dollari”.