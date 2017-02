Oro: quotazioni tornano a salire dopo le minute della Fed

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Dopo tre sedute in negativo, torna il segno più per le quotazioni dell’oro. Indicazioni contrastanti arrivate dalla pubblicazione delle minute dell’ultima riunione della Federal Reserve stanno favorendo gli acquisti del metallo giallo, in rialzo al Comex di mezzo punto percentuale a 1.239,8 dollari l’oncia.



Dai verbali è emerso come diversi membri siano a favore di un incremento dei tassi “in tempi abbastanza rapidi” ma, allo stesso tempo, ritengono che potrebbe essere necessario temporeggiare in attesa di maggiori dettagli sulle politiche fiscali che saranno messe in campo dalla nuove amministrazione.



“Gli investitori non sono ancora convinti che alla riunione di marzo ci sarà un rialzo del tasso”, ha commentato Arnaud Masset di Swissquote.