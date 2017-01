Oro: prezzi in lieve calo, alle 17 riflettori puntati su Trump

Luca Fiore 11 gennaio 2017 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Cresciuto di quasi 2 punti percentuali nelle ultime cinque sedute, l’oro non fa registrare variazioni di rilievo in attesa della prima conferenza stampa che il neo-presidente Donald Trump terrà alle 17.



Al momento al Comex per acquistare un’oncia del metallo giallo con consegna febbraio sono necessari 1.183,2 dollari, lo 0,19% in meno rispetto al dato precedente. Nel corso della seduta il future si è spinto fino a 1.191,5 dollari, il livello maggiore dallo scorso 30 novembre.



Gli acquisti sul metallo giallo sono dettati dalla convinzione che le misure che saranno messe in campo dalla nuova amministrazione finiranno per rilanciare la crescita dei prezzi (e da sempre l’acquisto di oro rappresenta una delle strategie preferite dagli investitori per combattere la salita dei prezzi).