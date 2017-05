Oro: prezzi a 1.261 dollari, focus sulle minute di domani

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Sostanziale parità al Comex per il future con consegna giugno sull’oro che passa di mano a 1.261,5 dollari l’oncia (+2% nelle ultime cinque sedute). “Ancora una volta, l’oro si trova a riprendere fiato”, ha rilevato Ole Hanson, n.1 per le commodity di Saxo Bank.



Il future, continua Hanson, “sta lottando per superare la forbice 1.245-1.265 dollari” e, a meno di nuovi sviluppi dal fronte politico, “il mercato non è pronto a rompere questo range a meno di un ulteriore guidance da parte del Federal Open Market Committee".



Domani sera alle 20 italiane la Federal Reserve diffonderà i verbali dell’ultima riunione del FOMC.