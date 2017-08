Oro: operatori in attesa delle payrolls

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

In attesa dell’aggiornamento sull’andamento delle non-farm payrolls statunitensi, lieve segno più per le quotazioni dell’oro, in rialzo al Comex a 1.275,5 dollari, +1,1$ rispetto al dato precedente.Dopo le tensioni in arrivo dal fronte politico, il dollaro potrebbe ricevere una nuova spinta ribassista (e quindi spingere al rialzo l’oro) nel caso in cui il saldo delle buste paga nei settori non agricoli dovesse risultare inferiore alle 182 mila unità stimate dagli analisti.Al rialzo, il primo livello di resistenza è fissato a 1.280 dollari mentre nel caso di discesa dei prezzi, attenzione ai 1.271,4 dollari.