Oro: la settimana inizia con il segno più, focus su quota 1.361$

Luca Fiore 26 febbraio 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

L’indebolimento del dollaro torna a favorire il metallo giallo. Avvio di settimana con il segno più per il future sull’oro che, dopo il rosso di quasi due punti percentuali della scorsa ottava, avanza dello 0,78% a 1.340,7 dollari l’oncia.Per Afshin Nabavi, trader di MKS, dietro la risalita dei prezzi ci sono anche gli acquisti in arrivo dalla Cina. “Credo che i 1.361 dollari rappresentano un obiettivo possibile”, rileva Nabavi. “Se i prezzi dovessero riuscire a rompere quel livello, credo che il rialzo sia destinato a proseguire”, altrimenti, continua l’esperto, “1.315-1.361 per il momento dovrebbe rappresentare il trading range”.