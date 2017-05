Oro: il Credit Suisse conferma, prezzi a 1.400 dollari entro fine anno

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Tornano a scendere le quotazioni dell’oro, in rosso al Comex di oltre mezzo punto percentuale a 1.220,6 dollari l’oncia. Nelle ultime cinque sedute i prezzi sono scesi del 2,36% mentre il saldo a 12 mesi segna un -4%.



Nonostante l’attuale clima risk-on non deponga a favore del metallo giallo, da sempre considerato la quintessenza del bene rifugio, Robin Bhar di Societe Generale è pronto a scommettere su un nuovo rialzo dei prezzi. Nel corso di un intervento nello "Squawk Box" dell’emittente CNBC, Bhar ha detto che le tensioni politiche e geopolitiche sosterranno i prezzi.



Dello stesso avviso il Credit Suisse che ha confermato la view di prezzi a 1.400 dollari nel quarto trimestre. Secondo l’istituto elvetico, un mix composto da tassi reali statunitensi più bassi del previsto, dollaro in indebolimento, Fed più “colomba”, investimenti cinesi e tensioni geopolitiche spingeranno il metallo giallo.