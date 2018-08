Oro consolida recupero soglia 1.200$, forti flussi sugli ETP Gold nell'ultima settimana

Titta Ferraro 22 agosto 2018 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

L'oro continua oggi il movimento di risalita mantenendosi sopra quota 1.200 dollari (1.203$) con il recupero degli ultimi giorni trainato dal dietrofront del dollaro Usa dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di "non essere entusiasta" per la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse.Già precedentemente al movimento di questi ultimi giorni gli investitori avevano iniziato a tornare a guardare con interesse al metallo più pregiato. Gli ETP long sull’oro hanno ricevuto i maggiori investimenti da giugno 2018 nell'ultima settimana (dati ETF Securities al 17 agosto) con gli investitori probabilmente attratti dai prezzi convenienti. I flussi sugli ETP sull'oro sono stati pari a 85,5 milioni di dollari Usa. "Sembra che molti investitori di ETP concordino con la nostra opinione che l'oro sia stato ipervenduto - afferma Massimo Siano, Co-Head of Southern Europe Distribution presso WisdomTree - l'oro potrebbe rispondere con un ritardo alla crisi economica in Turchia".