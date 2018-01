L'oro si spinge fino a 1.315 dollari, sponda da debolezza dollaro

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Prezzi dell'oro in salita a inizio del 2018, dando seguito al trend rialzista delle scorse settimane. Il prezzo spot del metallo gaillo segna un progresso di circa mezzo punto percentuale a quota 1.315 dollari l'oncia, sui massimi dallo scorso settembre. A dare sostegno al metallo prezioso sono le tensioni legate ai disordini degli ultimi giorni in Iran e sopratttutto il nuovo calo del dollaro nella prima seduta del 2018.Nei prossimi giorni il mercato guarda ai verbali dell'ultima riunione della Fed in uscita domani sera e alle non farm payrolls Usa in arrivo venerdì.