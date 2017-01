Il Bitcoin torna sopra quota 1.000 dollari dopo tre anni

Luca Fiore 2 gennaio 2017 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver più che raddoppiato il proprio valore nel 2016 (+125%), anche l’anno nuovo si apre all’insegna dei rialzi per il Bitcoin. Ieri sera la controversa criptovaluta si è riportata sopra la soglia dei 1.000 dollari per la priva volta in tre anni toccando quota 1.022 dollari (livello maggiore dal dicembre 2013).



Tre anni fa è stato registrato il massimo storico di 1.163 dollari ma, rispetto ad allora, il totale dei BTC in circolazione è decisamente cresciuto (circa 16 miliardi di dollari). Al momento, ogni 10 minuti vengono introdotti circa 12,5 bitcoin per un totale di 1.800 BTC al giorno.