Gas: scorte salgono meno del previsto, segno più per i prezzi

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Segno più al Nymex per il future con consegna agosto sul Gas Naturale, in rialzo dell’1,1% a 2,947 dollari per milione di BTU (British Termal Unit). A spingere i prezzi è l’aggiornamento settimanale sull’andamento delle scorte negli Stati Uniti.Secondo le statistiche diffuse dal Dipartimento dell’Energia, nella settimana al 16 giugno gli stock a stelle e strisce hanno segnato un incremento di 61 miliardi di piedi cubi, contro i +55 miliardi stimati dagli analisti.Il totale degli stoccaggi si attesta a 2.770 miliardi di piedi cubi, -324 miliardi rispetto a un anno fa e 207 miliardi al di sopra della media a cinque anni.