Gas: scorte salgono meno del previsto, future sale in quota 3 dollari

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

Incremento di mezzo punto percentuale al Nymex per il future con consegna agosto sul gas naturale che si porta a 3 dollari tondi per milione di BTU (British Termal Unit). In aumento del 3,6% nelle ultime cinque sedute, il derivato capitalizza l’aggiornamento sull’andamento delle scorte a stelle e strisce.Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell’Energia, nella settimana al 7 luglio gli stock statunitensi sono saliti di 57 miliardi di piedi cubi a 2.945 miliardi. Il dato è inferiore ai +60 miliardi stimati dagli analisti.Rispetto a un anno fa, le scorte segnano un calo di 289 miliardi mentre il confronto con la media quinquennale segna un rialzo di 172 miliardi.