Gas: scorte salgono meno del previsto, future estende guadagni

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Al 5 maggio le scorte di Gas Naturale negli Stati Uniti si attestavano a 2.301 miliardi di piedi cubi, 45 miliardi in più rispetto al dato precedente.



Visto che il mercato si attendeva un incremento maggiore, pari a 62 miliardi, il future sul Gas con consegna giugno, già positivo, sta incrementando i guadagni e in questo momento passa di mano a 3,365 dollari per milione di BTU (British Termal Unit), il 2,22% in più rispetto al dato precedente.



Gli stock totali sono inferiori di 372 miliardi rispetto a un anno fa ma maggiori di 275 miliardi di piedi cubi nel confronto con la media a cinque anni.