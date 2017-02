Gas Naturale: stock statunitensi scendono meno del previsto, -2% per il future

Luca Fiore 16 febbraio 2017 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta all’insegna delle vendite per il future con consegna marzo sul Gas Naturale, in rosso al Nymex del 2,12% a 2,863 dollari per milione di BTU (British Termal Unit).



Il Dipartimento dell’energia statunitense ha annunciato che nella settimana al 10 febbraio gli stock di Gas della prima economia hanno segnato un calo di 114 miliardi di piedi cubi, al di sotto dei -130 miliardi stimati dagli analisti.



Il totale degli stoccaggi si attesta a 2.445 miliardi di piedi cubi, -303 miliardi rispetto a un anno fa un +87 miliardi nel confronto con la media quinquennale.