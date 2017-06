Gas Naturale: scorte statunitensi salgono più del previsto

Luca Fiore 8 giugno 2017 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Il Dipartimento dell’Energia statunitense ha annunciato che nella settimana terminata il 2 giugno le scorte di gas statunitensi hanno segnato un incremento di 106 miliardi di piedi cubi. Gli analisti si aspettavano un aumento inferiore ai 100 miliardi.



Il totale degli stock, rileva l’EIA (U.S. Energy Information Administration), si attesta a 2.631 miliardi di piedi cubi, 332 in meno rispetto a un anno fa e 237 miliardi sopra la media a cinque anni.



Al momento il future con consegna luglio passa di mano a 3,039 dollari per milione di BTU, lo 0,6% in più rispetto al dato precedente.