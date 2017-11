Gas Naturale: future amplia i guadagni dopo i dati sugli stock

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana al 27 ottobre, gli stock di gas naturale negli Stati Uniti hanno segnato un aumento di 65 miliardi di piedi cubi, 2 in più rispetto alle stime, a 3.775 miliardi (- 180 miliardi in meno rispetto a un anno prima e -41 miliardi nel confronto con la media a cinque anni).Dopo due sedute con il segno meno, il future con consegna dicembre segna un rialzo dell’1,6% a 2,944 dollari per milione di BTU (British Termal Unit).