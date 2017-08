Forex: euro/dollaro sotto la soglia di 1,20

Daniela La Cava 30 agosto 2017 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Ilcambio euro/dollaro è tornato questa mattina sotto quota 1,20 (soglia che era stata agganciata ieri per la prima volta da gennaio 2015). In questo momento il cross valuta unica/biglietto verde viaggia in area 1,1949 (-0,19%). Intanto oggi a livello macro l'attenzione si concentrerà sull'inflazione in Germania e sulla seconda lettura del Pil statunitense relativo al secondo trimestre 2017.