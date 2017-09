Forex: euro/dollaro in calo a 1,1885 in attesa delle non farm payrolls

Titta Ferraro 1 settembre 2017 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata con l'euro in arretramento sotto quota 1,19 (1,1885, -0,2%) contro il dollaro statunitense. Dopo l'apprezzamento post Pil statunitense, il dollaro ieri pomeriggio era tornato a indietreggiare in scia ai deboli riscontri dalle spese per consumi e inflazione Usa ai minimi da fine 2015.Oggi test non farm payrolls con il consensus degli analisti che vede un rallentamento a +180 mila ad agosto rispetto alle +209mila di luglio.