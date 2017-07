Forex: dollaro scivola ai nuovi minimi a 14 mesi contro l'euro

Titta Ferraro 12 luglio 2017 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Nuovi minimi da maggio 2016 per il dollaro contro l'euro a seguito dei nuovi sviluppi del Russagate con lo scambio di mail tra esponenti russi e il figlio maggiore di Trump. Il cross euro/dollaro è salito questa mattina fino a quota 1,1489, livelli che non vedeva da maggio 2016.In particolare il figlio maggiore del presidente statunitense Donald Trump, in seguito alle rivelazioni del New York Times, ha pubblicato lo scambio di email con Rob Goldstone, riguardante l'incontro del 9 giugno del 2016 con l'avvocato russo Natalia Veselnitskaya che sosteneva di avere materiale compromettente su Hillary Clinton.Trump Jr sostiene di non aver detto nulla al padre circa l'incontro con la Veselnitskaya.