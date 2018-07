Forex: dollaro piatto in avvio d'ottava, banche centrali (Fed, BoJ e BoE) in primo piano (analisti)

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex la settimana prende il via con il dollaro poco mosso rispetto alle principali valute, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalle banche centrali. Al palo di Dollar index, che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere di sei principali valute, che si attesta a quota 94,97, mentre il cambio euro/dollaro mostra un lieve rialzo dello 0,03% a 1,1661.Dopo la riunione della Banca centrale europea (Bce) di giovedì scorso, questa settimana è il turno della Banca del Giappone (BoJ), della Federal Reserve (Fed) americana e della Bank of England annunciare la propria politica monetaria. "Se dal Fomc non sono attese sorprese, alcune modifiche potrebbero arrivare dalla Banca del Giappone dopo gli interventi della settimana scorsa nel mercato di JGB - afferma Michael Hewson, chief market analyst at Cmc Markets UK -. E potrebbe essere annunciato un rialzo dei tassi da parte della Bank of England giovedì, quando si incontreranno fare il punto sull'economia britannica e sull'ultimo rapporto sull'inflazione".