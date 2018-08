Forex: dollaro perde terreno dopo parole Trump su azione Fed

Daniela La Cava 21 agosto 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Dollaro in ritirata nei confronti delle principali valute dopo le dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, che ha nuovamente dichiarato di non essere entusiasta delle scelte di politica monetaria del numero uno della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. E di fronte a queste parole il dollar index, che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute, perde terreno e cede lo 0,28% a 95,41. Si rafforza il cambio euro/dollaro che scambia a 1,1525 (+0,37%). "Dovrei essere un po' aiutato dalla Fed", ha dichiarato Trump ribadendo una volta di più di non essere d'accordo con la politica monetaria che la Fed di Powell sta perseguendo (incentrata sul rialzo dei tassi).Alla domanda se crede che la Fed debba essere indipendente, Trump ha risposto di credere in una banca centrale che faccia "ciò che è un bene per l'economia", e ha aggiunto che l'istituto dovrebbe adottare una politica monetaria più accomodante.