Forex: dollaro galvanizzato da parole Trump

Titta Ferraro 10 febbraio 2017 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro prosegue anche oggi la risalita iniziata ieri in scia alle parole di Trump che ha preannunciato a breve un piano fiscale "fenomenale". Il cross euro/dollaro è sceso in area 1,064 e il dollar index si è spinto a 100,8 sui massimi a due settimane.

Nel corso di un incontro tenuto ieri con gli amministratori delegati delle compagnie aeree, Trump ha promesso un piano fiscale "fenomenale", senza dare dettagli specifici sui contenuti del piano. In campagna elettorale Trump aveva promesso che avrebbe ridotto le tasse sia per le imprese (recentemente ha prospettato un taglio tra il 15% e il 20%) sia per le famiglie (con particolare attenzione per la classe media). "In attesa che vengano annunciate le nuove misure di politica fiscale il dollaro dovrebbe riuscire a consolidare, evitando per ora l’inaugurazione di nuovi minimi", rimarcano oggi gli analisti di Intesa Sanpaolo.