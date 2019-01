Forex: dollaro debole di fronte alla 'pazienza' della Fed su rialzo tassi

Daniela La Cava 10 gennaio 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex il dollaro si mostra debole dopo le indicazioni contenute nei verbali del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve (Fed), relativi al meeting di dicembre. I funzionari della Fed hanno ammesso che il percorso della politica monetaria Usa appare a questo punto "meno chiaro", a causa della crescita dell'inflazione, che rimane ancora poco convincente. Nell'ultima riunione del 2018 della Fed i tassi di interesse sono stati alzati di un quarto di punto percentuale al nuovo range compreso tra il 2,25% e il 2,5%. Il prossimo incontro della Fed è in calendario il prossimo 30 gennaio. Intanto oggi sarà la volta della Banca centrale europea (Bce) pubblicare i verbali dell'ultima riunione.In attesa dell'avvio delle contrattazioni in Europa il Dollar Index mostra un leggero calo dello 0,09% a 95,14, mentre il cambio euro/dollaro avanza in area 1,1545.