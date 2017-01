Forex: dollaro ancora senza verve, test vero domani con discorso Trump

Titta Ferraro 19 gennaio 2017 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta senza verve per il dollaro statunitense dopo il moderato tentativo di recupero della vigilia. Il cross tra euro e dollaro viaggia in area 1,066 con un progresso dello 0,28% rispetto ai livelli della vigilia. Ieri il biglietto verde ha trovato in parte sostegno dai dati macro con la produzione industriale salita più del previsto a dicembre. "Il recupero è perlopiù tecnico, ma è comunque supportato sia dai dati sia dai discorsi Fed - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - . I dati di oggi sono attesi complessivamente positivi, ma non sembrano in grado di far recuperare al dollaro la correzione dell’ultima settimana. Il test si avrà invece domani, con il discorso di insediamento del presidente Trump".