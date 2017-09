Forex: dollaro al tappeto dopo deboli payrolls, eur/usd riavvicina quota 1,20

Titta Ferraro 1 settembre 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Scatto indietro repentino del dollaro statunitense dopo la delusione arrivata delle non farm payrolls, salite meno del previsto ad agosto. Il cross euro/dollaro è così schizzato fino a 1,975, non lontano dalla soglia di 1,20 toccata nei giorni scorsi.Il saldo delle nuove buste paga statunitensi nei settori non agricoli (non-farm payrolls) ad agosto è stato positivo per 156 mila unità. Gli analisti avevano stimato 180 mila.