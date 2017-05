Forex: Fitch Ratings, dollaro rimarrà valuta di riserva dominante per anni

Alessio Trappolini 31 maggio 2017 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro rimarrà ancora per diversi anni la valuta di riserva internazionale dominante. Lo ha messo nero su bianco James McCormack, global head of sovereign ratings, in un report diffuso oggi.



"Mentre la Fed prosegue a passi spediti il progressivo processo di normalizzazione della politica monetaria – sostiene l’esperto dell’Agenzia di rating – ci aspettiamo che le richieste di una valuta alternativa al dominio del dollaro Usa crescano, anche se non ci attendiamo nessun cambiamento reale nel futuro prossimo”.



La tenuta del Congresso e l’ampia mole di debito della prima economia mondiale. Queste le due maggiori insidie che secondo McCormack potrebbero minacciare la supremazia del greenback nel medio periodo.



In questo quadro oggi il dollaro sconta ancora una certa debolezza, con il Dollar Index inchiodato poco sopra i 97 punti, sui livelli di inizio novembre 2016. Di conseguenza il cambio contro la moneta unica europeo si mantiene sopra quota 1,12 dollari.