Forex: Bitcoin, il prossimo obiettivo è la rottura di quota 3 mila dollari

Luca Fiore 6 giugno 2017 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Nuovo massimo storico per il Bitcoin, salito oggi fino a 2.902 dollari. Al momento, per acquistare un BTC sono necessari 2901,4 dollari, il 7,86% in più rispetto al dato precedente. Un anno fa un BTC era scambiato di poco sopra i 500 dollari.