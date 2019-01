Fed: stop a percorso riduzione bilancio deprezzerebbe il dollaro (analisti)

Titta Ferraro 28 gennaio 2019 - 10:53

I funzionari della Federal Reserve sarebbero pronti a rallentare o interrompere il percorso di riduzione del bilancio rispetto a quanto inizialmente preventivato quando è stato avviato il programma due anni fa. Lo riferisce il Wall Street Journal. Con gli aumenti dei tassi di interesse probabilmente sospesi per il momento, il bilancio della Fed dovrebbe risultare al centro della riunione della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di questa settimana."Si tratta di una voce che, se confermata nei prossimi mesi, rappresenterebbe un cambio di rotta particolarmente significativo per la politica monetaria della Fed, con ripercussioni positive sui risk asset e di deprezzamento per il dollaro", rimarcano gli esperti di MPS Capital Service.I funzionari Fed avevano stimato che il piano avrebbe portato a ridurre il portafoglio da 4,5 trilioni di dollari ad un valore compreso tra 1,5 e 3 trilioni. Il portafoglio ora si attesta a circa 4.000 miliardi.