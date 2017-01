Dollaro debole dopo parole Yellen, attesa per insediamento Trump

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Prevalenza delle vendite sul dollaro che perde terreno in avvio di giornata dopo gli ultimi commenti da parte del presidente della Fed, Janet Yellen, in materia di politica monetaria. Il cross tra euro e dollaro Usa segna un progresso dello 0,1% a 1,0675. La Yellen ha rimarcato che l'economia statunitense non è a rischio di surriscaldamento nel breve. Il numero uno della Fed ha poi rimarcato come l'istituto centrale non intende comunque aspettare troppo tempo per aumentare i tassi e lasciare che si perda il controllo sull'inflazione.

Intanto cresce l'attesa per il discorso di insediamento del presidente Donald Trump in programma alle 18.00 ora italiana.