Dollar Index precipita al minimo in tre anni dopo parole segretario Tesoro Usa, euro oltre $1,23

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2018 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Dollar Index buca la soglia dei 90 punti per la prima volta dal dicembre del 2014, e scivola dello 0,50% circa a 89,666 punti, dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha detto chiaramente che la debolezza del dollaro è un fattore positivo per il commercio.L'euro balza di oltre +0,30% a $1,2349, rispetto agli $1,2298 del pomeriggio di ieri a New York, al record in oltre tre anni. La sterlina vola di oltre +1%, a $1,4097. Ancora prima, aveva testato un massimo intraday a $1,4119 dopo il dato del Regno Unito che ha evidenziato che nel mese di novembre il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,3%, al minimo dal 1975.Il biglietto verde scende anche sullo yen, a JPY 109,60, rispetto a JPY 110,31 di martedì.