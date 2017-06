Commodity: scorte di petrolio scendono più del previsto, WTI verso i 44$

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Il petrolio statunitense, il WTI, incrementa i guadagni dopo l’aggiornamento sull’andamento delle scorte della prima economia. Al momento al Nymex un barile con consegna agosto passa di mano a 43,83 dollari, +0,71% rispetto al dato precedente (-2,5% in cinque sedute).Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell’Energia, nella settimana al 16 giugno gli stock di petrolio della prima economia sono scesi di 2,5 milioni di barili, mezzo milione in più rispetto alla stima elaborata dagli analisti di S&P Global Platts.Segno meno anche per gli stoccaggi di benzina (-600 mila) mentre quelli di distillati segnano un rialzo di 1,1 milioni.