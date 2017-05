Commodity: scorte Usa scendono più del previsto, future incrementa i guadagni

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Già positivo, il petrolio made in Usa, il West Texas Intermediate (WTI), incrementa i guadagni dopo la pubblicazione dei dati sulle scorte di greggio della prima economia. Nella settimana al 5 giugno gli stoccaggi sono scesi di 5,2 milioni di barili, oltre il doppio rispetto ai -2 milioni stimati dagli analisti.



Segno meno anche per le scorte di benzine, -200 mila, e per quelle di distillati, -1,6 milioni.



Al momento il future con consegna giugno sul WTI al Nymex passa di mano a 47,06 dollari il barile, il 2,57% in più rispetto al dato precedente.