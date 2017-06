Commodity: petrolio in deciso calo dopo scorte settimanali Usa

Alberto Bolis 7 giugno 2017 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Petrolio in forte ribasso dopo la pubblicazione delle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti, aumentate di 3,29 milioni di barili rispetto alla rilevazione precedente. Il mercato si aspettava una flessione. A New York il petrolio Wti lascia sul parterre circa 4,5 punti percentuali in area 46 dollari al barile.