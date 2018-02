Commodity: per l’oro è la migliore settimana dal 2016

Luca Fiore 16 febbraio 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta con il segno più per le quotazioni dell’oro, in rialzo al Comex dello 0,45% a 1.361,5 dollari l’oncia. Al momento il saldo settimanale segna un +3,5% in scia dell’atteso incremento del debito statunitense e della debolezza del biglietto verde. Per il saldo settimanale, si tratta del dato migliore dall’aprile del 2016.“Nel corso dell’ottava l’oro è salito principalmente a causa della debolezza del dollaro e degli acquisti di metallo fisico in vista del nuovo anno in Cina”, ha detto Amit Kumar Gupta, portfolio manager di Adroit Financial Services.“Inoltre, il mercato sta iniziando ad innamorarsi dei trade legati all’inflazione. L’oro nel corso dell’anno potrebbe diventare protagonista e questo farebbe tornare acquirenti una volta finito lo shopping stagionale”, ha rilevato l’esperto. Il livello chiave da monitorare è fissato a 1.375 dollari l’oncia.