Commodity: oro oscilla in area 1.200$, "resta una Dollar story" (analisti)

Daniela La Cava 4 settembre 2018 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Giornata debole per l'oro che oscilla in area 1.200 dollari l'oncia, scambiando in questo momento a 1.200,10 dollari (-0,55%). "L'oro continua ad essere una 'dollar story'. Non appena il biglietto verde si rafforza, il metallo prezioso perde terreno", afferma Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, spiegando che questo meccanismo dollaro/oro "è apparso ancora più chiaro nelle ultime ore, non appena l'euro/dollaro è sceso sotto l'1,16, l'oro ha infranto l'area di supporto posizionata a 1.200, dando nuovo combustibile all'impulso bearish".