Commodity: ancora acquisti sull’oro, saldo settimanale torna positivo

Luca Fiore 23 giugno 2017 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Alla terza seduta consecutiva con il segno più, l’oro porta il saldo settimanale in lieve territorio positivo (+0,2%). In scia della debolezza del biglietto verde, il future con consegna agosto scambiato al Comex passa di mano a 1.258,3 dollari, lo 0,71% in più rispetto al dato precedente.“I rialzisti sull’oro stanno beneficiando dalla caduta dei prezzi del petrolio, negativo per il sentiment globale e per la propensione al rischio. L’indebolimento del dollaro, sommato ai messaggi contrastanti sulla tempistica dei prossimi rialzi dei tassi, hanno sostenuto i prezzi verso i 1.258 dollari”, ha detto Lukman Otunuga, analista di FXTM.A livello più generale, rileva Jens Pederson di Danske Bank, “assistiamo al braccio di ferro tra la Fed, determinata a continuare la normalizzazione dei tassi e la riduzione del bilancio, e l’incertezza politica”.