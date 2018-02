Bitcoin sprofonda a 7.695 $, poi potente rimbalzo del 15%

Titta Ferraro 2 febbraio 2018 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Criptovalute sulle montagne russe con il bitcoin scivolato oggi sotto la soglia degli 8.000 dollari, sui minimi da novembre, per poi rimbalzare con decisione nelle ultime due ore. Il prezzo del bitcoin rilevato dalla piattaforma Coindesk è sceso fino a 7.695 dollari, con un calo giornaliero del 15% circa. Poi sono scattati forti acquisti con un rimbalzo di oltre 1.000 dollari in meno di due ore con prezzi risaliti in area 8.800 dollari.Il bitcoin e le altre criptovalute hanno sofferto nell'ultimo mese l'escalation di minacce normative da parte di autorità di tutto il mondo, tra cui Corea del Sud , Cina e Stati Uniti. In ultima questa settimana l'India e l'arrivo della presa di posizione di Facebook che ha vietato annunci di criptovalute sul social più famoso al mondo.