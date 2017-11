Bitcoin: sfondata anche quota 7 mila dollari, +900% negli ultimi 12 mesi

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

A meno di un mese dal superamento della soglia dei 5 mila dollari, oggi il Bitcoin ha superato anche quota 7 mila toccando un nuovo massimo storico, stando alle rilevazioni di CoinDesk, a 7.355,35 dollari.In 12 mesi la quotazione della criptovaluta è aumentata di circa 900 punti percentuali.Nelle ultime sedute una nuova spinta per i prezzi è arrivata dall’annuncio che il CME, il primo exchange per i contratti future, lancerà un contratto derivato dedicato alla criptovaluta. “Alla luce del crescente interesse per i mercati emergenti delle criptovalute, abbiamo deciso di introdurre un contratto future sul bitcoin”, ha detto Terry Duffy, presidente e Chief Executive del CME Group.